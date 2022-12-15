الكهرباء: العالم أشاد بتوسع مصر فى استخدامات الطاقة النظيفة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل التوسع في مجال الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن جميع دول العالم أشاد بجهود مصر في هذا الملف المهم على المستوى الاستراتيجي.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، والمُذاع عبر "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، هناك توجيهات رئاسية بضرورة التوسع في الطاقات النظيفة والاستفادة والتعاون مع الخبرات المتنوعة العربية والدولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن مشروعات الطاقة يتم تنفيذها على أرض الواقع وليس مجرد كلام فقط، مشيرًا إلى أهمية توطين الصناعات الخاصة بالتعاون مع الهند.

وأكد أن مصر تعتبر نقطة محورية للدول العربية والإفريقية، ونستهدف تشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات على أرض مصر.