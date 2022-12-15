الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأهرام للدراسات: أمريكا تهدف لعودة علاقاتها الدولية التى أصابها الفتور بعهد ترامب

بايدن
بايدن

قالت الدكتورة أميرة عبدالحليم، خبيرة الشئون الإفريقية بمكرز الأهرام للدراسات، إنه تم عقد الكثير من اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وخبراء الاقتصاد والسياسة بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش جلسات القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن.

التحديات الإفريقية

أكدت الدكتورة أميرة عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي حرص دائماً على طرح القضايا والتحديات الإفريقية بالمحافل الدولية، وهذا الجهد المبذول سبب ريادة مصر للقارة بالخارج، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي يحملها الرئيس السيسي للخارج. 

عودة الثقة الأمريكية 

وأضافت في حديثها، أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية حكم بايدن تهدف إلى تعزيز علاقات أمريكا الخارجية التي شهدت فتورا أثناء ولاية دونالد ترامب.

العلاقات الأفريقية الأمريكية التحديات الأفريقية اكسترا نيوز أميرة عبد الحليم القمة الإفريقية الأمريكية

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