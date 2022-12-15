الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

جريدة الدستور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفى، وذلك على هامش فعاليات القمة الامريكية الافريقية بالعاصمة واشنطن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن، وذلك ارتباطاً بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

من جانبه؛ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة السيد الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والدور المصري الرائد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية.

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الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

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