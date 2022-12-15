العثور على جثة شاب ملقاة بالدقى.. والتحريات: «متسول والوفاة طبيعية»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة شاب بمنطقة الدقي، حيث تبين أن المتوفى متسول وأن وفاته طبيعية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد شوارع حي الدقي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

ولفتت التحريات إلى أن وفاته طبيعية، وأنه اعتاد التسول في الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.