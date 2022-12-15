الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المفوضية الإفريقية: نطالب بزيادة تمثيل القارة الإفريقية فى المنظمات الدولية

موسى فقي
موسى فقي

قال موسى فقي، رئيس المفوضية الأمريكية من واشطن، إن إفريقيا تعتبر أن الإنسانية تعيش في قرية واحدة وتقوم التعددية على القيم الإنسانية والأطر القانونية.

الجلسة الختامية للقمة الأمريكية

أكد موسى فقي، خلال إلقاء كلمته بختام القمة الأمريكية الإفريقية، المذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة بدأت الدول الكبرى والإفريقية بتحديد مناطق الديو السياسية، والتي أثرت على الدول الإفريقية الضعيفة بصورة كبيرة، حيث انتشرت عناصر الإرهاب وانهار الاقتصاد، وأصبحت التحديات تحاوط تلك الدول من كل جانب.

 العلاقات الأمريكية الإفريقية

طالب رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، بنهاية حديثه بالجلسة الختامية للقمة الأمريكية الإفريقية بزيادة تمثيل القارة الإفريقية في المنظمات الدولية.

موسى فقي المفوضية الإفريقية القمة الأمريكية الأفريقية اكسترا نيوز رئيس المفوضية الأفريقية

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