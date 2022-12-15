المفوضية الإفريقية: نطالب بزيادة تمثيل القارة الإفريقية فى المنظمات الدولية

قال موسى فقي، رئيس المفوضية الأمريكية من واشطن، إن إفريقيا تعتبر أن الإنسانية تعيش في قرية واحدة وتقوم التعددية على القيم الإنسانية والأطر القانونية.

الجلسة الختامية للقمة الأمريكية

أكد موسى فقي، خلال إلقاء كلمته بختام القمة الأمريكية الإفريقية، المذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة بدأت الدول الكبرى والإفريقية بتحديد مناطق الديو السياسية، والتي أثرت على الدول الإفريقية الضعيفة بصورة كبيرة، حيث انتشرت عناصر الإرهاب وانهار الاقتصاد، وأصبحت التحديات تحاوط تلك الدول من كل جانب.

العلاقات الأمريكية الإفريقية

طالب رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، بنهاية حديثه بالجلسة الختامية للقمة الأمريكية الإفريقية بزيادة تمثيل القارة الإفريقية في المنظمات الدولية.