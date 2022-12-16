مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-12-2022 هو السؤال الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت من كثير من المواطنين سواء التجار العاملين في هذا المجال أو المهتمين بمجال العقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في البناء بعد استكمال اوراقهم الرسمية من المحليات.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة وعدد من مواد البناء الأخرى التي تدخل في عملية البناء وتتغير بتغير الشركة المصنعة.

سعر الحديد اليوم الجمعة 16-12-2022

سعر طن حديد عز 22,500 جنيه

سعر طن حديد بشاى 22,950 جنيها

سعر طن حديد العتال 22,900 جنيه

سعر طن حديد عطية 22,900 جنيه

سعر طن حديد سرحان 22,500 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 21,550 جنيها

سعر طن حديد المصريين 22,400 جنيه

سعر طن حديد الكومى 22,400 جنيه

سعر طن حديد المعادى 22,500 جنيه

سعر طن حديد العشري 22,400 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 22,400 جنيه



سعر الاسمنت اليوم الجمعة 16-12-2022

أسمنت المسلح 1,710 جنيهات

أسمنت النصر 1,680 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,660 جنيها

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,550 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,660 جنيه

أسمنت حلوان 1,690 جنيها

اسمنت السهم 1,660 جنيها

أسمنت السويدي 1,760 جنيها

أسمنت المسلة 1,560 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,660 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيها

أسمنت الممتاز 1,730 جنيها

أسمنت السويس 1,670 جنيها

أسمنت تايتان 1,610 جنيهات

أسمنت سيناء 1,560 جنيها

أسمنت أسيوط 1,690 جنيها

أسمنت المهندس 1,660 جنيها

أسمنت النهضة 1,700 جنيه

أسمنت أسوان 1,660 جنيها

أسمنت السد العالي 1,660 جنيها

أسمنت قنا 1,700 جنيه

أسمنت المصريين 1,650 جنيها

أسمنت المصري 1,660 جنيها

أسمنت الصعيد 1,690 جنيها

أسمنت التعمير 1,620 جنيها

أسمنت المنيا 1,650 جنيها

أسمنت العاصمة 1,630 جنيها

أسمنت البرج 1,640 جنيها

أسمنت الماكس 1,640 جنيها

أسمنت الصخرة 1,620 جنيها

أسمنت الدلتا 1,640 جنيها

أسمنت الصرح 1,660 جنيها



سعر الطوب اليوم الجمعة 16-12-2022



طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



أسعار الرمل اليوم الجمعة



رمل ناعم متر مكعب 75 جنيها

رمل خشن متر مكعب 85 جنيها

زلط عادة متر مكعب 160 جنيها

زلط فينو متر مكعب 255 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه