مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-12-2022
مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-12-2022 هو السؤال الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت من كثير من المواطنين سواء التجار العاملين في هذا المجال أو المهتمين بمجال العقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في البناء بعد استكمال اوراقهم الرسمية من المحليات.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-12-2022
في هذا التقرير نوضح لكم سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة وعدد من مواد البناء الأخرى التي تدخل في عملية البناء وتتغير بتغير الشركة المصنعة.
سعر الحديد اليوم الجمعة 16-12-2022
سعر طن حديد عز 22,500 جنيه
سعر طن حديد بشاى 22,950 جنيها
سعر طن حديد العتال 22,900 جنيه
سعر طن حديد عطية 22,900 جنيه
سعر طن حديد سرحان 22,500 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 21,550 جنيها
سعر طن حديد المصريين 22,400 جنيه
سعر طن حديد الكومى 22,400 جنيه
سعر طن حديد المعادى 22,500 جنيه
سعر طن حديد العشري 22,400 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 22,400 جنيه
سعر الاسمنت اليوم الجمعة 16-12-2022
أسمنت المسلح 1,710 جنيهات
أسمنت النصر 1,680 جنيها
أسمنت وادي النيل 1,660 جنيها
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
أسمنت العسكري 1,550 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,660 جنيه
أسمنت حلوان 1,690 جنيها
اسمنت السهم 1,660 جنيها
أسمنت السويدي 1,760 جنيها
أسمنت المسلة 1,560 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,660 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيها
أسمنت الممتاز 1,730 جنيها
أسمنت السويس 1,670 جنيها
أسمنت تايتان 1,610 جنيهات
أسمنت سيناء 1,560 جنيها
أسمنت أسيوط 1,690 جنيها
أسمنت المهندس 1,660 جنيها
أسمنت النهضة 1,700 جنيه
أسمنت أسوان 1,660 جنيها
أسمنت السد العالي 1,660 جنيها
أسمنت قنا 1,700 جنيه
أسمنت المصريين 1,650 جنيها
أسمنت المصري 1,660 جنيها
أسمنت الصعيد 1,690 جنيها
أسمنت التعمير 1,620 جنيها
أسمنت المنيا 1,650 جنيها
أسمنت العاصمة 1,630 جنيها
أسمنت البرج 1,640 جنيها
أسمنت الماكس 1,640 جنيها
أسمنت الصخرة 1,620 جنيها
أسمنت الدلتا 1,640 جنيها
أسمنت الصرح 1,660 جنيها
سعر الطوب اليوم الجمعة 16-12-2022
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
أسعار الرمل اليوم الجمعة
رمل ناعم متر مكعب 75 جنيها
رمل خشن متر مكعب 85 جنيها
زلط عادة متر مكعب 160 جنيها
زلط فينو متر مكعب 255 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه