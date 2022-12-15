الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميسى يغيب عن مران الأرجنتين وشكوك حول مشاركته فى نهائى المونديال

ميسي
ميسي

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن مران منتخب التانجو الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

ووفقا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن هناك قلقا داخل صفوف منتخب الأرجنتين بعد تغيب اللاعب عن الحصة التدريبية التي جرت اليوم استعدادا لنهائي كأس العالم الذي سيقام يوم الأحد.

وأكد الموقع الفرنسي أن اللاعب يعاني من آلام في أوتار الركبة في ساقه اليسرى منذ نصف النهائي ضد كرواتيا ولم يكن متواجدا في مران اليوم وهو ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمباراة النهائية.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع فرنسا في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في نهائي مونديال قطر 2022.

ليونيل ميسى منتخب الارجنتين مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022 مران الارجنتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تختار ليسرا اسم مسلسلها الرمضاني الجديد

مخاوف من المستقلين.. هل ينجح الإخوان في اختراق برلمان تونس المقبل؟

تقارير دولية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في سعر الدولار عالميًا

«التموين»: اجتماع مرتقب مع «الغرف التجارية» لتحديد أسعار السلع.. وعقوبات رادعة للمخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟