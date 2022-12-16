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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 أصبح هذا السؤال عن أسعار الذهب هو الأكثر بحثًا فمع التغيرات اليومية في أسعار العملات المالية وارتفاع الأسعار نظرا للتقلبات الدولية يبحث العديد من المواطنين عن اهم ملاذ آمن من أجل حفظ القيمة السوقية للمبالغ المالية التي بحوذتهم ووفقا لنصائح العديد من الخبراء يعتبر الذهب أهم ملاذ آمن يلجأ إليه الجميع في وقت هذه التقلبات المالية.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 

 في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 وخاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر شراءً في الأسواق المصرية.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر جرام الذهب من عيار 24

2142.75 جنيه للبيع

2114.25 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 22

1964.25 جنيه للبيع

1938 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 21

1875 جنيه للبيع

1850 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 18

1607.25جنيه للبيع

1585.75 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 14

1250 جنيها للبيع

1233.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 12

1071.5 جنيه للبيع

1057.25 جنيه للشراء
 

سعر جنيه ذهب

15000 جنيه للبيع

16360 جنيها للشراء
 

الذهب يتراجع عالميًا مع تأكيد «الفيدرالى الأمريكى» على مسار رفع أسعار الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي 
 

وجاءت هذه الأسعار للذهب اليوم الجمعة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس الاربعاء، وبذلك ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية من 4.00% إلى 4.50%، وارتفعت بذلك الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.


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رئيس التحرير

وائل لطفي

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