ضبط 600 كجم جبن فاسدة بطنطا في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

جاء ذلك بناء على تعليمات هيئه الرقابة الإدارية بتشديد الرقابه على الأسواق العامه وبالتنسيق مع مديرية التموين وضمت الحملة ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينة وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كجم جبن انتهاء مايو 2022 داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وعدم تدوين اسعار مخالفا للقرار 330 لسنة 2017.