الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسلم كييف صواريخ إضافية لمنظومات «إيريس-تى» للدفاع الجوى

صواريخ
صواريخ

أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، تسليم كييف صواريخ إضافية لمنظومات "إيريس-تي" للدفاع الجوي، و30 ألف قذيفة عيار 40 مم، وعتادا وعربات صيانة، وسيارات إسعاف.

كما سلمت الحكومة الألمانية كييف أيضا مدرعتين من طراز Bergepanzer 2، و5 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 مم، و4 سيارات إسعاف و18 شاحنة 8×8.

من جانبه، صرح توبياس ليندنر، ممثل كتلة الخضر في البرلمان الألماني أن ألمانيا رفضت نقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، لأنها جزء من نظام الدفاع الجماعي لحلف "الناتو"، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

روسيا تحذر واشنطن من تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت

وفى وقت سابق من اليوم، قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه إذا تم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت السفارة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية: "في الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف، إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأضافت السفارة: "هذا الخط من واشنطن يسبب ضررًا هائلًا ليس فقط للعلاقات الروسية الأمريكية ولكنه يخلق أيضًا مخاطر إضافية للأمن العالمي".

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أن بلادها ستقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء في كييف بعد الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت فريلاند، في مؤتمر الوقوف مع الشعب الأوكراني في باريس، إن الأموال ستأتي من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة على الواردات من روسيا وبيلاروسيا.

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