ناجي قمحة: مصر أصبحت تقدم نفسها للعالم بشكل مختلف

كشف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية.

وقال قمحة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي مصطفى شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، مصر أصبحت تقدم نفسها للعالم بشكل مختلف.

أضاف أن أمريكا تهتم بالقارة الأفريقية بسبب عدم إتاحة الفرص للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الصين بعد مبادرة الحزام والطريق أتاحت لدول القارة الأفريقية منذ 2013، الاستثمار والتنمية بأفريقيا، والاستثمارات 260 مليار دولار بها، يقابلها أمريكا 60 مليار دولار فقط العامة المنصرم فقط.

وتابع "حدث في الصين شريك تنموي قويا وأحدث قلقاً للأمم المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هناك تقارير تقول إن أمريكا ستقدم 55 مليار دولار حتى عام 2025 لجنوب الصحراء الغربية بأفريقيا، ونجد في الواجهة الأخرى نجد أمريكا تدعم أوكرانيا حوالي 100 مليار دولار".

وأردف أن مصر تنبني الرؤية الأفريقية الثابتة بالأمم المتحدة، وطرح ملف سد النهضة، ومصر تستغل هذه اللقاءات لتأكيد حق الدولة في المياه، مضيفا أن مصر تسعى للأمن والاستقرار في حقها الأصيل بمياه سد النهضة ولا تعارض التنمية في إثيوبيا.