صفاء النجار: التراث الشعبى يساعدنا لفهم ماضينا

أكدت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، أنه من خلال التراث والبيئة المصرية الأصيلة استلهم واحد من كبار الفنانين المصريين كل رسوماته والذي استلهم كل هذه اللوحات من خلال بيئته التي عاش فيها وقدم من خلالها لوحات لألف ليلة وليلة للسيرة الهلالية وهو حسن الشرق.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها" أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن حسن الشرق فنان تميز بطابعه الفطري وبدأ رحلته مع الرسم منذ طفولته وبدأ في رسوماته على ورق اللحمة عندما كان يعمل جزارا مع والده ورغم عدم استكمال تعليمه وعدم دراسة الفن التشكيلي بشكل أكاديمي لكن موهبته الفطرية كانت موهبة قوية ومتفردة وأصبح فنانا عالمياً يقتني لوحاته كثير من متاحف العالم.

وأشارت إلى أن علماء الاجتماع اتفقوا على إطلاق مصطلح الفلكلور على التراث الشعبي أو الموروث الشعبي، موضحة أن التراث الشعبي هو عادات الناس وتقاليدهم التي يعبرون عنها من خلال أفكارهم ويتناولونها جيلاً بعد جيل الفلكور الشعبي يستمر من خلال الحكايات الشعبية ومن الأشعار والقصائد وقصص الفنون وأنواع الرقص واللعب والأغاني، متابعة:"التراث الشعبي بيساعدنا نفهم ماضينا".