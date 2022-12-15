صفاء النجار: لا يوجد إنسان يمتلك تراثًا وتاريخًا مثل الإنسان المصرى

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن ماضي الإنسان هو تراثه وتاريخه ولا يوجد أحد عنده تراث وتاريخ مثل الإنسان المصري.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها" أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن التراث المصري كبير وضخم وكان حصيلة التقاء مجموعة فريدة من العوامل وإسهام حضاري متنوع وتاريخ ممتد تواصلت فيه مصر مع غيرها من الشعوب والحضارات وأنتجت الشخصية المصرية التراثية.

وأشارت إلى أن هذه الشخصية تنبع من الحواري والشوارع والأماكن المختلفة، التي أبرزت وأوضحت العقلية والعبقرية المصرية التي ظهرت في كل أشكال الفنون التراثية التي تزخر بها مصر.

وأوضحت أن هناك أطيافًا متعددة من أشكال التراث المادي وغير المادي ومن أدوات المنزل والأمثال الشعبية والألعاب والحكايات ومن الروايات المثيرة منها أبو زيد الهلالي وشفيقة ومتولي.