مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-12-2022 فى مصر

يبحث الكثير من المصلين عن مواقيت الصلاة بشكل دائم في يومهم على مواقع الإنترنت حتى يتأكدوا الا تفوتهم صلاة وخروجها عن وقتها.

مواقيت الصلاة اليوم

في هذا التقرير نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر في عدد من المحافظات مع العلم أن الصلاة تختلف مواعيدها من محافظة لأخرى.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر٥:١١

الشروق٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥٠ ص

صلاة العَصر٢:٣٨ م

صلاة المَغرب٤:٥٧ م

صلاة العِشاء٦:٢٠ م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجْر٥:١٧ ص

الشروق٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥٦ ص

صلاة العَصر٢:٤١ م

صلاة المَغرب٥:٠٠ م

صلاة العِشاء٦:٢٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر٥:١٢ ص

الشروق٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥٢ ص

صلاة العَصر٢:٣٩ م

صلاة المَغرب٤:٥٨ م

صلاة العِشاء٦:٢١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة اسيوط

صلاة الفجْر٥:٠٩ ص

الشروق٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥٢ ص

صلاة العَصر٢:٤٦ م

صلاة المَغرب٥:٠٥ م

صلاة العِشاء٦:٢٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

صلاة الفجْر٥:١٣ ص

الشروق٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥١ ص

صلاة العَصر٢:٣٧ م

صلاة المَغرب٤:٥٦ م

صلاة العِشاء٦:٢٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر٤:٥٩ ص

الشروق٦:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر١١:٤٥ ص

صلاة العَصر٢:٤١ م

صلاة المَغرب٥:٠١ م

صلاة العِشاء٦:٢١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر٥:٠٤ ص

الشروق٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر١١:٤٨ ص

صلاة العَصر٢:٤٤ م

صلاة المَغرب٥:٠٣ م

صلاة العِشاء٦:٢٣ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر٥:٣٢ ص

الشروق٧:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر١٢:١٩ م

صلاة العَصر٣:١٩ م

صلاة المَغرب٥:٣٩ م

صلاة العِشاء٦:٥٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر٥:٠٢ ص

الشروق٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر١١:٤٠ ص

صلاة العَصر٢:٢٦ م

صلاة المَغرب٤:٤٤ م

صلاة العِشاء٦:٠٨ م

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