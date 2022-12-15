تقارير: رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا يقدم إحاطة لمجلس الأمن غدًا

يستعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولى، غدًا الجمعة، حول الوضع في ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية في منشور لها عبر حسابها على “فيس بوك”، أن الإحاطة المرتقبة سيجرى بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون الرقمي للأمم المتحدة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت طرابلس، وفقا لصحيفة “الوسط” الليبية.

وفى وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لتحرك سياسي عاجل لتحسين نوعية حياة الليبيين.

وأشار إلى أن الليبيين ليسوا بحاجه إلى السلاح، لكنهم بحاجة للمدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون عام 2023 عامًا للاستقرار والسلام.

وحث “باتيلي” القادة الليبيين على الاستماع لنداء الشعب لوضع حد للمرحلة الانتقالية وإرساء دعائم الأمن والتحضير للانتخابات.