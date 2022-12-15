الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

صبري ياسين: الأئمة ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة حسنة

الشيخ صبري ياسين
الشيخ صبري ياسين

أكد الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تحرص كل الحرص على الاهتمام بالأئمة والواعظات، حتى يكونوا في أجمل مظهر، مؤكدًا أن الدعوة إلى الله (عزو وجل) رسالة فاضلة ولها قدرها العظيم، وأن الأئمة ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في أخلاقهم وسلوكهم ومظهرهم الحسن على كل حال، وفي كل وقت.

من جانبهم أشاد أئمة الأوقاف بمديرية أوقاف مطروح باهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي اللائق بهم.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأئمة، وعلى هامش المشاركة في احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، حيث سلم  الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة  أئمة مديرية أوقاف مطروح عدد 172 عمامة أزهرية، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح والشيخ محمود عمر فاروق مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ محمد محمود مصطفى مدير شئون الإدارات بالمديرية، وسط حفاوة بالغة من الأئمة وشكر لوزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري اللائق بهم.

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