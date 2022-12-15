أدار ديربي القاهرة.. تعرف على حكم نهائي كأس العالم 2022 بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الدولي البولندي سيمون مارشينياك لإدارة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل على ملعب "لوسيل".

الحكم البالغ من العمر 41 عاما أدار مباراتين في النسخة الحالية من المونديال. وكانت المباراة الأولى لمارشينياك في المونديال القطري هي بين فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات وانتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف.

أما المباراة الثانية فكانت بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 وفاز بها التانجو بهدفين لهدف كذلك.

كان مارشينياك قد أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 الذي أقيم في يوليو الماضي وفاز به الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

كما أدار مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في 2018 والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين.