الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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تاج الدين يكشف عدد الحالات المصابة بجدرى القرود فى مصر وسبب الإصابة

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، التفاصيل الأخيرة حول إصابات جدري القرود وعدد المصابين بمصر.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة “الحدث اليوم”، أن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود، وعددهم  4 إصابات.

وتابع، أنه لا يوجد مخاوف من جدري القرود، وأن جدري القرود مختلف عن فيروس كورونا، وغيرها من الفيروسات السريعة، مؤكدًا أن جدري القرود ليس وباء، وأن معظم الحالات التي ظهرت أنها مصابة بالجدري قادمة من الخارج، وليست من الداخل.

حملات التطعيم ضد شلل الأطفال 

كما أوضح حقيقة وجود تعارض بين الحصول على تطعيم شلل الأطفال، مع بعض اللقاحات الأخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن التطعيم  ضد شلل الأطفال يستخدم فى كل الأمور، ولكن هناك حالات قليلة جدًا، لا يعطي تطعيم شلل الأطفال مع لقاح آخر. 

وكشف أن مصر ليس بها شلل أطفال منذ عام 2004، ونتابع الوضع الوبائي، وخلال 2005 تأكدنا تمامًا خلو مصر من شلل الأطفال تماماً.

وأشار إلى أن كل فرق التطعيمات المحددة من قبل وزارة الصحة، تقوم بحملات وقائية كل عام وفي فترات محددة لكثير من الأمراض والفيروسات"، مؤكدًا أنه قبل عام 2004 و2005 كان بمصر 90 ألف حالة شلل أطفال، وبالتطعيمات والاحترازات أصبح رصيدنا من الإصابات صفر إصابات.

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