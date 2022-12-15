الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركة إماراتية تفوز بعقد لبناء محطة للطاقة الشمسية فى جنوب إفريقيا بقدرة 120 ميجاوات

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة كليركسدورب في  جنوب إفريقيا وفق نظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) لإنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء، وبحجم استثمار يبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 442 مليون درهم إماراتي).

وقال حسين النويس، رئيس الشركة الإماراتية، أن الشركة تدعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا التي تسعى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار تنافسية على المدى الطويل.

أوضح النويس أن حلول الطاقة النظيفة توفر فرصاً جيدة للاستثمار وتخلق فرص عمل جديدة وتسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن أيميا باور تعزز من حضورها في مجال الطاقة النظيفة عبر القارة السمراء، معلناً أن جنوب إفريقيا تمثل سوقاً رئيسياً للشركة وفرصة للعمل مع الشركاء المحليين؛ لتطوير المشاريع في جميع أنحاء البلاد".

تابع النويس تصريحاته بأن المحطة الجديدة ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 25 ألف أسرة في جنوب إفريقيا، لافتاً أن المشروع يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 290 ألف طن سنوياً مما يساعد في خفض البصمة البيئية لجمهورية جنوب إفريقيا.

أعرب النويس عن توقع بدء الأعمال الإنشائية للمشروع منتصف العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على موارد محلية بنسبة تصل إلى 45% لبناء المحطة، كما تدرس فرصاً استثمارية أخرى لإنتاج 1000 ميجاوات إضافية عبر برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا، حيث تسعى وزارة الطاقة في جنوب إفريقيا كجزء من تخطيطها طويل الأجل للحد من انبعاثات الكربون وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للطاقة عبر شبكة الكهرباء الخاصة بها، حيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من 11٪ إلى 41٪ بحلول عام 2030.

شركة أيميا باور الإماراتية الطاقة الشمسية محطة لتوليد الكهرباء الكهرباء حسين النويس أيميا باور الإماراتية

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