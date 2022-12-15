المشدد 15 عامًا لعامل ضبط بحوزته 124 تذكرة هيروين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبرى، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة من ضبط المتهم "م.م.ح" عامل، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 124 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.