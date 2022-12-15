الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: «كلنا واحد» تُطلق عدة قوافل طبية وإنسانية لدعم أهالي جنوب سيناء

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، عدد من القوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة جنوب سيناء لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم زيارة عدد من المستشفيات وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك المناطق الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

الداخلية مبادرة كلنا واحد كاهل المواطنين قوافل طبية - إنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

دون تصريح.. المهن الموسيقية تكشف لـ«الدستور» حقيقة منع غناء ويجز فى قطر

السيسى لقادة المنظمات اليهودية: مصر ستدعم أى جهد مخلص يضمن حل قضية فلسطين

أمطار وشبورة مائية.. خريطة سقوط الأمطار على كل الأنحاء خلال أسبوع

افتتح معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة وتجهيز العرائس بقنا

علاج 1300 مواطن «مجانًا» فى قافلة طبية بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟