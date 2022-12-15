الداخلية: «كلنا واحد» تُطلق عدة قوافل طبية وإنسانية لدعم أهالي جنوب سيناء

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، عدد من القوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة جنوب سيناء لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم زيارة عدد من المستشفيات وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك المناطق الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.