الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مفاجأة في المتهمين.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال داخل منزلها ببورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

تباشر جهات التحقيق ببورسعيد عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في واقعه مقتل ربة منزل داخل منزلها في ظروف غامضة.

قال مصدر أمني إن النيابة ببورسعيد تحقق في أسباب مقتل سيدة تدعي داليا سمير الحوشي، 42 عامًا، تعمل مشرفة عمال بمستشفي بورفؤاد العام، وذلك داخل منزلها في حي الفيروز نطاق مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المصدر الأمني لـ"الدستور" أن مباحث بورسعيد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقل علي الفور فريق لمعاينة مسرح الجريمة، وإذا بهم يجدون تيشرت تبين من سؤال الأطفال أبناء المقتولة، أنه لجار لهم، وعلي الفور جري ضبطه، وخلال سؤال أبنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا شك الفريق الأمني في حديثها، ومحاولاتها والجاني الثاني في إقناعهم بأن الواقعة سرقة وأن لص قتلها.

وقام الفريق الأمني بسؤال المتهمين كل واحد منها منفردًا، وتوصل إلى أن الأسباب الأولية للواقعة، تكشف تورط أبنتها وصديقها في القتل، واعترف المتهم خلال سؤاله بارتكاب الجريمة بالمشاركة مع صديقته أبنة القتيلة، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهم.

وانتهت مباحث بورسعيد من تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء مدحت عبد الرحيم مدير الأمن، ويجري عرض المُتهمين علي النيابة لاستكمال التحقيق في الواقعة، وذلك بعد أن عاينت مسرح الجريمة واستمعت لشهود العيان وتحفظت علي أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، واستدعت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، ومن المتوقع أن تخضع الفتاة المتهم للكشف لبيان عزريتها.

اعترف المتهم استدعت ارتكاب الجريمة التحقي التى الساعات الأولى من صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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