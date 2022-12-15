الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد العوضى عن مسلسل «ضرب نار»: ربنا يعلينا ويوطى أنفسنا

يشارك الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم ضرب نار، ويضم عددا كبيرا من النجوم.

ونشر أحمد العوضي صورة من مسلسله ضرب نار، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: "جابر الكوماندا وَلد ليل مصاحب الصقر والصقر مصاحبه، إحنا كيف الصقور ربنا معلينا وموطي أنفسنا، مسلسل ضرب نار رمضان 2023".

مسلسل "ضرب نار"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، والذي سيجسد شخصية الكوماندا جابر أبوشديد، ابن محافظة سوهاج والخازندارية، الذي من المقرر له عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وتدور أحداث المسلسل فى إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا الساخنة، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بدرية طلبة، هدى الإتربي، إيمان السيد، المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

وانتهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي من التحضيرات الخاصة بمسلسلهما الجديد "ضرب نار"، الذي سيجمع بينهما ضمن الماراثون الرمضاني الجديد 2023، ليبدأ تصوير المشاهد مطلع الأسبوع الجاري مع باقي طاقم العمل.

 

من جهته، انتهى المخرج مصطفى فكرى من معاينة أماكن التصوير، كما سيتم بناء قرية كاملة في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من المشاهد الداخلية بها، واكتملت قائمة نجوم العمل بشكل شبه نهائي.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع النجمة سهير المرشدي للمشاركة في بطولة العمل.

أحب أحداث المسلسل احمد العوض التحضيرات أحمد العوضي الصور والفيديوهات

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