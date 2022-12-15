الداخلية: ضبط منظومة اتصالات غير مرخصة فى الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام "شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية" بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل سكنهما ، وبحوزتهما "7 أكسس بونت مختلفة الأنواع- 2 نانو ستيشن مختلفة الأنواع- 2 طبق ربط خارجى- سويتش توزيع- لفة سلك كبيرة الحجم".

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريًا.