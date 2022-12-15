الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يلتقى ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر

وزير النقل
وزير النقل

وزير النقل يلتقى مع ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر 
 

اختتم الفريق كامل الوزير، زيارته إلى المملكة المتحدة، مساء اليوم الخميس، بلقاء جمعه وجيفري دونالدسون ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، لا سيما مجالات النقل بمختلف انواعه.

وأشار وزير النقل إلى تعدد المشروعات والفرص المتاحة فى مصر فى مجال النقل، داعيًا الحكومة البريطانية إلى المزيد من التشجيع والدعم للشركات البريطانية للانخراط فى هذه المشروعات والاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر، كما أعرب عن ترحيب مصر بالعمل مع الشركات البريطانية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها.

وأضاف “الوزير” أن التعاون قائم بين البلدين فى مجال تصنيع عربات خطى المونوريل، وبمشاركة هيئة تمويل الصادرات البريطانية ، مؤكدًا أن هذا المشروع  يمثل نموذجا للتعاون يمكن محاكاته فى عدة مشروعات كبرى يتم تنفيذها فى مجال النقل فى مصر.

من ناحيته، اعرب ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر عن تطلع المملكة المتحدة الى تعميق التعاون والعمل المشترك مع مصر فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف مجالات النقل والبنية الاساسية، وذلك بهدف تحقيق الازدهار فى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة بها.

كما اعزب دونالدسون عن تهنئة الحكومة البريطانية لمصر بمناسبة نجاح مؤتمر تغير المناخ “كوب 27” الذى استضافته شرم الشيخ، مشيرا لمشاركة رئيس الوزراء ريشى سوناك ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على رغبة المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتنسيق بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

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