الناقد محمد طارق مبرمجًا للأفلام القصيرة في مهرجان «دبلن» السينمائي الدولي

أعلن مهرجان “دبلن” السينمائي الدولي برنامج أفلامه القصيرة لدورته المقبلة المقامة في الفترة ما بين 23 فبراير- 4 مارس 2023.

برامج المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة كلا من الناقد والمبرمج المصري محمد طارق بالتعاون مع صانعة الأفلام والمبرمجة الأيرلندية عايشة بولاجي، وتتكون من 25 فيلمًا، اختيرت من أكثر من 750 فيلمًا قصيرًا تقدموا للمهرجان، وتشمل قائمة الأفلام مشاركات من دول بينها مصر ولبنان والصين وغانا ولبنان والنرويج وتونس وكولومبيا وتونس. إضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج نافذة خاصة لأفلام أنتجتها مؤسسة سكرين أيرلندا.

عن البرنامج، يقول طارق وبولاجي: "من خلال الأعمال الروائية والتسجيلية وأفلام التحريك والأفلام التجريبية، نستعرض تجارب عديدة تتعمق في حكي قصص مختلفة، ما بين الحكايات الشعبية والأساطير، وبين القضايا والمواضيع المعاصرة، إضافة إلى أفلام تستكشف موضوعات مثل المراهقة والاغتراب والفقد والأسرة والقبول، مع الوضع في الاعتبار الأول قبل كل شيء مدى جودة وطزاجة الأساليب السينمائية للأفلام، وأنواعها التي تتراوح بين الكوميديا والرعب والدراما والخيال".

من جانبها صرحت مديرة المهرجان جرانيا هامفريز قائلة: "لطالما كانت الأفلام القصيرة جزءًا حيويًا من المهرجان، سواء كنوع من الاكتشاف للمواهب المستقبلية أو كشكل فني متفرد وحيوي".

محمد طارق ناقد ومبرمج سينمائي مصري وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، يقيم بين القاهرة ودبلن. يعمل طارق مبرمجًا للأفلام في مهرجان الجونة السينمائي ومبرمجًا للأفلام القصيرة في مهرجان دبلن السينمائي الدولي.

إضافة إلى ذلك، فهو يعمل كمدير ثقافي لمشروع سينما من أجل التنمية في جمعية النهضة العلمية والثقافية (جيزويت القاهرة)، وكعضو اختيار في سوق المحتوى التابع لمهرجان دربان السينمائي بجنوب إفريقيا، ومستشار ومتعاون دائم مع مؤسسات ومهرجانات بينها معهد جوته ومهرجان ميدفيست السينمائي.

شارك طارق سابقًا في أكاديمية بيروت لوكارنو لصناعة السينما وبرنامج مواهب دربان، كما اختير لشغل عضوية لجان تحكيم في مهرجانات مختلفة بينها الأقصر للسينما الإفريقية ولايبزيج للأفلام التسجيلية وأفلام التحريك.