الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ سياسة: أمريكا ترغب في تغيير استراتيجيتها تجاه الدول الإفريقية

جريدة الدستور

كشفت سالي فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، عن أبرز المحطات واللقاءات في زيارة الرئيس السيسي لأمريكا وأهمية توقيت الزيارة في الوقت الحالي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن القمة الأمريكية الإفريقية توقيتها جيد للغاية بعد الظروف التي مر بها العالم ككل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن أمريكا ترغب في تغيير استراتيجيتها تجاه الدول الإفريقية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية ونواحي الأمن الغذائي وتداعيات الحرب وعجز موارد الطاقة.

وأضافت أن القمة الأمريكية الأفريقية شملت الحديث عن زيادة التبادل التجاري، وأعلنت الولايات المتحدة، منح توجهها للدول الإفريقية بما يعادل حوالي 55 مليار دولار، مشيرة إلى القمة الأمريكية الإفريقية الحالية توجهها مختلف بعد فترة طويلة من عدم انعقادها منذ عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وتابعت أن مصر لا تكل عن التفاوض بشأن الدول الإفريقية في قمم كثيرة ودورها سيمتد خلال القمة الأمريكية الإفريقية، خاصة أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في إفريقيا خاصة على مستوى التطور التكنولوجي والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن ما عرضه الرئيس الأمريكي بالسعي لوجود مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن وتمثيل الدول الإفريقية في المنظمات والمبادرات الدولية نقطة هامة للغاية.


 

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