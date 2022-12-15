رفع 126 طن مخلفات ورفع كفاءة الإنارة العامة بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، الخميس، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت 50 طن تقريبًا.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٧٦ طن تقريبًا.

وفيما يخص الإنارة العامة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بمتابعة أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق المدينة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة بتنفيذ أعمال الصيانة بقرية أبوسلطان، قرية فنارة وقرية سرابيوم، وتمت صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بشكل تام حيث تم تركيب عدد ٨ كشافات إنارة عامة جديد.

في السياق، قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية على مدار اليوم بحملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من عموم شوارع الحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

حيث تم جمع ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من شارع محمد علي والممر القديم، وطريق "البلاجات" وساحة الانتظار بنادي الفيروز، حيث تم جمع ورفع القمامة والأتربة منه، وتم جمع ورفع 70 طن قمامة، و30 طن رتش، و3 أطنان مخلفات قص أشجار من عموم مناطق الحي.

كما تم تسليك وتطهير البالوعات بنفق جمال عبد الناصر، استعدادًا لموسم سقوط مياه الأمطار، بجانب رفع المخلفات الناتجة عن التطهير.