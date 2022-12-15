الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الاتحاد الرسمى أمام فاركو فى الدورى الممتاز

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، بالدوري الممتاز.

 

موعد ديربي الاتحاد السكندري وفاركو بالدوري الممتاز

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره فاركو، في تمام الخامسة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري رابطة الأندية المحترفة "موسم 2022 /2023".

 

وجاءت اختيارات زوران لديربي إسكندرية على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمد صالح، ومحمود علاء وصبري رحيل.

خط الوسط: مروان عطية ومورو، وخالد الغندور وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو وأموتو.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو خليل وكريم الديب، ومصطفى إبراهيم وناصر ناصر، وعبدالغني محمد والسيد سالم، وإبراهيم حسن وجافين، ومحمد فارس.

تشكيل الاتحاد لمواجهة فاركو بدربي الإسكندرية

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من مصطفى الشهدي حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، وعمرو عايد حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

ويحتل زعيم الثغر المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات ومثلها هزيمة، بينما لم يعرف الفريق طعم التعادل حتى الآن.

 

الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة فاركو دوري رابطة الأندية المحترفة ديربي الإسكندرية بين فاركو والاتحاد

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