«المستقبل ينتمى لإفريقيا».. تفاصيل المنتدى الدولي الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة سنجور المنتدى الدولي المشترك لشباب الخريجين من الجامعات الإفريقية والذي يحمل عنوان “المستقبل ينتمي لإفريقيا: رسم الطريق وخلق آفاق جديدة للتعليم” وذلك في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) والقنصلية الفرنسية في الإسكندرية واتحاد الجامعات الإفريقية.

سينعقد المنتدى على مرحلتين، المرحلة الأولى في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر بمقر جامعة سنجور في شكل ملتقى للتوظيف لطلبة جامعة سنجور فقط، أما المرحلة الثانية فستأتي في شكل منتدى دولي الساعة العاشرة صباح يوم 20 ديسمبر بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8p4N7W9W52cdu_tzTcCoH_U4X0MFsxgfwZA6U5VntRGeJw/viewform?fbclid=IwAR1uhDptlgwUBPj_XVXjEXUDz7Y1CMiKAIFWrG6p0ZwxJjEQyvrUWQbqTCw

تهدف المرحلة الأولى بالملتقى إلى إتاحة فرصة لطلبة جامعة سنجور من مختلف الدول الإفريقية للتعرف على سوق العمل، وتبادل الخبرات من خلال التواصل مع العديد من الشركات الرائدة بمصر وإفريقيا بوجه عام؛ سعيًا لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.

ويعقد في الملتقى معرض لعدد من الشركات المهتمة بإفريقيا، كما سيتم تنظيم عدد من ورش العمل التي تهدف إلى تنمية المهارات المهنية، وكذلك سيتم تنظيم عدد من المحاضرات يتم تقديمها من طرف الشركات المشاركة في المعرض.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فإنها تأتي في شكل منتدى دولي بعنوان (المستقبل ينتمي لإفريقيا: رسم الطريق وخلق آفاق جديدة للتعليم)، حيث يتألف من جلسة افتتاحية وثلاث جلسات تحمل أولهم عنوان (التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وإعادة تشكيل سوق العمل)، أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع (سد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل: المبادرات العامة والخاصة)، ثم تأتي الجلسة الثالثة بعنوان (طور مهاراتك المهنية واجني المزيد من الأرباح: برامج التدريب المهني)، ويختتم المنتدى بجلسة عنوانها (فوائد الاستثمار في التعليم: النتائج والآثار.