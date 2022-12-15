الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات الجديد بعد التعديل

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

يعشق الآلاف من المواطنين مشاهدة الأفلام الوثائقية التي تدور حول علوم البيئة وتحتوي على عرض محتوى مميز، لذا يكثر التساؤل لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات عبر “جوجل”، حيث قامت بالبث لأول مرة عام 1996، وستعرض حاليا عدد من هذه البرامج، ومنها يكون برنامج هياكل عملاقة، وبرنامج الحياة البرية، و برنامج هندسة، وبرنامج علوم، وعدد من البرامج الأخرى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

وتصدرت القناة محركات البحث، نظرًا لتغيير التردد من أجل إضافة بعض التطويرات الجديدة، ولذلك تنشر "الدستور" بهذا الصدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 في النايل سات.

تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 

يعود سبب التغيير لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك  لحرص الإدارة الخاصة بالقناة على الإضافة لتطويرات ومميزات جديدة تتناسب مع المشاهد، والتي سوف تكون متخصصة بالفنيات من حيث الألوان والجودة الخاصة بالصورة ومن حيث الجودة الخاصة بالصوت، واختيار نوعية الإعلانات التي لا تقطع المتعة للمشاهد عن المتابعة لبرامج القناة، وذلك بالإضافة إلى وضع خطة تطويرية خاصة في كل برنامج و فرزهم جيدًا. 

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

وتتنوع البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتتزايد البرامج في فترة الصباح مثل “برنامج العاب العقل مع المشاهير”، و “مسجون في الغربة”، و"الكوارث المهندسة"، و"أمن المطارات - روما"، وبعد الظهر ستعرض أطرف بعض مقاطع الفيديو بأمريكا نسخة الحيوانات، و" ألاسكا الجيل القادم"، وبرنامج “صيانة معقدة منع الكوارث”، وبرنامج “المعركة النهائية لهتلر”، و"السباق إلى مركز الأرض"، و"مصنع المأكولات".

وبالمساء يعرض برنامج “مسجون في الغربة" - “الجريمة والعقاب”، وبرنامج ”طيران العمالقة"، وبرنامج “سمكة التونة العنيدة”، وغيرها من البرامج التي تكون ذات الشعبية الواسعة لقناة ناشيونال جيوغرافيك التي تعتبر من أبرز  القنوات بأعداد المشاهدة والإقبال عليها يكون بشكل كبير.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

و نظرًا لتلك التجديدات و التطويرات التي ستشهدها قناة ناشيونال جيوغرافيك، ننشر لكم التردد الجديد للقناة من خلال القمر الصناعي نايل سات:

  • التردد  قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11411
  • الاستقطاب  قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك : 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ  قناة ناشيونال جيوغرافيك:  3/4.
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