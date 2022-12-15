الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصطحب المتهم بقتل والده فى السلام لتمثيل الجريمة

ارشيفية
ارشيفية

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، عاملا متهما بقتل والده المسن طعنا بالسكين فى مدينة السلام إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وقررت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بمدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره وسط بركة من الدماء، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة  لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة مدينة السلام قتل والدة مسرح الجريمة النيابة

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