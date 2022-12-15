تشكيل فاركو الرسمى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة فاركو والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يواجه فاركو نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الخامسة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة (موسم 2022-2023).

وجاءت اختيارات ألميدا لديربي إسكندرية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري.

خط الوسط: محمود حمادة_ محمود عماد _ أحمد فؤاد.

خط الهجوم: شكري نجيب _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبري ابراهيم _ كينجسلي سوكاري _ جيفرسون إينكادا _ ياسين مرعي _ أحمد شريف _ بلال جمال _ زياد طلبة _ عزمي غوما _ رزقي حمرون.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من مصطفى الشهدي حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، وعمرو عايد حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات وهزيمة.

واستهل الفريق البرتقالي ظهوره في النسخة رقم 64 من الدوري المصري، بالتعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما، ثم الفوز الوحيد على حرس الحدود بهدف نظيف، إلا أنه عاد للتعادل مجددا، لكن هذه المرة كان سلبيا دون أهداف مع المقاولون العرب، ثم إيجابيا أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1، والهزيمة أمام أسوان بهدف نظيف، وأخيرا التعادل الإيجابي مع الداخلية 1-1.

ويعد هذه الموسم هو الثاني على التوالي لفاركو بدوري الأضواء والشهرة، عقب نجاح الفريق في الصمود بين الكبار الموسم الماضي، حيث جاء في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.