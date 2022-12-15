الاثنين.. حفل لروايات طارق إمام عن دار الشروق بوسط البلد

تقيم دار الشروق حفل إطلاق الطبعات الجديدة لروايات الكاتب الروائي طارق إمام، الإثنين المقبل، في السابعة مساء بمبنى قنصلية في منطقة وسط البلد.

وتعاقدت دار الشروق مع طارق إمام على إصدار طبعات جديدة لأبرز أعماله الروائية، فضلًا عن أعمال أدبية جديدة، صدر منها أربع روايات حتى الآن وهي: رواية "هدوء القتلة"، و"الأرملة تكتب الخطابات سرًّا"، و"الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس"، و"ضريح أبي".

ووصف طارق إمام، انضمامه لدار الشروق بأنه "يمثل مشروعا متكاملا، يتجاوز فكرة التجربة الجزئية التي تقوم على نشر كتاب"، معربا عن سعادته بفكرة المشروع، قائلا: "حين يكون هذا المشروع مع أكبر دار نشر مصرية، وينهض على تقديم أعمالي الأبرز وفق خطة شاملة ذات رؤية، فضلا عن وضع ملامح للتعاون المستقبلي، فالمسألة تتجاوز بكثير فكرة النشر التقليدي"، وأضاف إمام: "أعتقد أن دار الشروق، وبما قدمته لي من تصور متكامل فكريا وفنيا وتسويقيا شمل جميع جوانب المشروع، تضرب مثلا في احترام الناشر للكاتب كسياق، ولا تتعامل معه بمنطق تجار التجزئة".

يعد طارق إمام أحدَ أبرز الروائيين المصريين. وعبر سنوات تتجاوز العشرين عامًا، تَوّج مسيرته الأدبية بالعديد من الجوائز التي بدأها بالحصول على جائزة سعاد الصباح لإبداعات الشباب (عام 2004)، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "هدوء القتلة" (عام 2009)، ونالَ جائزة مؤسسة ساويرس الأدبية لعدة دورات، وكذلك فاز بجائزة متحف الكلمة الإسبانية (عام 2013)، ووصلت روايتُه «ماكيت القاهرة» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) خلال العام الجاري 2022.