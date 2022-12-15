الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المعمل المرجعى بالمستشفى البيطرى التابع للقوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة من «إيجاك»

جريدة الدستور

حصل المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعى ونقل وحفظ الأجنة بالمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة من المجلس الوطنى للاعتماد لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفات الدولية «ISO/IEC17025:2017» من المجلس الوطني للتعتماد (إيجاك).

ونظمت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة فعالية تسلم شهادة الاعتماد الدولي، عُرض خلالها فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول منظومات التطوير والتحديث داخل منظومة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إعداد نظام الجودة بالمعمل.

No description available.

وألقى اللواء طبيب بيطرى أحمد محمد الشاذلي، مدير إدارة الخدمات البيطرية، كلمة أكد فيها أن حصول المعمل على شهادة الاعتماد الدولى جاء تتويجاً للعديد من الإجراءات وورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة وتطوير جميع الجوانب التعليمية والإدارية للمعمل طبقاً لأحدث النظم العالمية للجودة.

وألقى المهندس أحمد محمد نصر، مدير عام إدارة اعتماد معامل الاختبار بالمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كلمة أعرب خلالها عن تقديره المستوى المتميز الذى تتمتع به إدارة الخدمات البيطرية، ما أسهم فى حصول المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعي ونقل وحفظ الأجنة للقوات المسلحة على شهادة الاعتماد الدولية.

وفى نهاية الفعالية، تم تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الخدمات البيطرية وتبادل الدروع، وحضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلو المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية

«تحدث معه».. مبادرة لتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية بالمنيا

أمانة المهنيين بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات مع قيادات النقابات المهنية

فى حملة مكبرة.. تحرير 14 محضر تموين بسفاجا

حبس المتهم بقتل نجله فى البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟