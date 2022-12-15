المعمل المرجعى بالمستشفى البيطرى التابع للقوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة من «إيجاك»

حصل المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعى ونقل وحفظ الأجنة بالمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة من المجلس الوطنى للاعتماد لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفات الدولية «ISO/IEC17025:2017» من المجلس الوطني للتعتماد (إيجاك).

ونظمت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة فعالية تسلم شهادة الاعتماد الدولي، عُرض خلالها فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول منظومات التطوير والتحديث داخل منظومة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إعداد نظام الجودة بالمعمل.

وألقى اللواء طبيب بيطرى أحمد محمد الشاذلي، مدير إدارة الخدمات البيطرية، كلمة أكد فيها أن حصول المعمل على شهادة الاعتماد الدولى جاء تتويجاً للعديد من الإجراءات وورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة وتطوير جميع الجوانب التعليمية والإدارية للمعمل طبقاً لأحدث النظم العالمية للجودة.

وألقى المهندس أحمد محمد نصر، مدير عام إدارة اعتماد معامل الاختبار بالمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كلمة أعرب خلالها عن تقديره المستوى المتميز الذى تتمتع به إدارة الخدمات البيطرية، ما أسهم فى حصول المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعي ونقل وحفظ الأجنة للقوات المسلحة على شهادة الاعتماد الدولية.

وفى نهاية الفعالية، تم تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الخدمات البيطرية وتبادل الدروع، وحضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلو المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).