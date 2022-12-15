المتحف المصري الكبير يستقبل فاطمة سعيد ونادر عباسي في أول حفل جماهيري

تستعد السوبرانو المصرية فاطمة سعيد للتعاون مع المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، في إحياء حفل جماهيري ضخم يعد الأول من نوعه، وذلك يوم الجمعة 20 يناير 2023، في المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات، والذي يترقب العالم والمصريين افتتاحه قريبًا.

ويأتي هذا الحفل في إطار التعاون الفني المثمر بين السوبرانو فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي وRMC، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

كما يتماشى الحفل الأول من نوعه مع نهج المتحف المصري الكبير في دعم التراث الثقافي وإلقاء الضوء على الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة، وأن يصبح منصة تجمع بين التاريخ والتراث والفنون والترفيه، مما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.

وصرحت فاطمة سعيد :"أشعر بالفخر والامتنان لكوني أول فنانة على الإطلاق أقوم بالغناء في المتحف المصري الكبير، وأتمنى أن تكون هذه بداية للعديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية التي تقام في هذا المكان الجميل، كما أتطلع إلى العمل مع المايسترو نادر عباسي، قائد الأوركسترا الذي أستمتع حقًا بالعمل معه وآمل أن نقدم الكثير من البهجة لجمهورنا الحبيب في هذا الحفل

وبدوره، عبر المايسترو نادر عباسي عن سعادته بهذا التعاون الفني، قائلا: "فاطمة سعيد من النماذج المشرفة لمصر أمام العالم أجمع، وأضاف "عباسي" تقديم حفلات من هذا النوع وسط واحد من أعظم وأعرق المناطق الأثرية والتاريخية في مصر بمثابة حلم لي ولأي شخص، حيث يعد المتحف الكبير صرح تاريخي وحضاري ضخم، وامتزاج القوى الناعمة للفن مع أحد أجمل المناطق الأثرية حول العالم، سواء في مصر القديمة بالمعابد والأهرامات أو بالقصور والمتاحف يعد عمل استثنائي مميز، وأكد عباسي على ضرورة تكرار هذا الفكر المبتكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر."

ومن جانبه، صرح أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة RMC، المنظمة للحفل: "سعيد بإقامة هذا الحفل الضخم الأول من نوعه في المتحف المصري الكبير، أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، والذي سيكون له دور وإضافة كبيرة بالنسبة للثقافة العالمية والترويج للسياحة المصرية، فمنذ اللحظة الأولى أخذت الشركة على عاتقها تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة وإقامة الحفلات الفنية في مصر، في مختلف الأماكن والتي تتضمن أيضًا الأماكن التاريخية والتراثية العريقة التي تضفي جو الأصالة لجمهور الحفل سواء المصريين أو الأجانب، وذلك من خلال التعاون مع أشهر الفنانين وأكثرهم جماهيرية في مصر والعالم، مما يساهم ذلك في الترويج للسياحة المصرية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر".

ويأتي هذا الحفل ضمن عدد من الفعاليات والحفلات التي نظمتها الشركه مؤخرًا والتي لاقت نجاحًا جماهيرًا واسعًا، ومنها الحفل العالمي للموسيقيين لوكا وهاوزر المعروفين بلقب "2 تشيلوز - 2CELLOS"3.

هذا وقد حصلت فاطمة سعيد مؤخراً على جائزة "أوبوس كلاسيك"، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021، كما مثلت فاطمة سعيد مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى، كم حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.

وجدير بالذكر أن المايسترو نادر عباسي استطاع أن يخطف قلوب الجمهور المصري، منذ ظهوره في حفل طريق الكباش وموكب نقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة، حيث نجح باقتدار في قيادة الأوركسترا التي شاركت في هذه المناسبة التاريخية التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية. وعلى الصعيد العالمي فقد قدم العديد من الحفلات بالخارج وسيعمل خلال الفترة القادمة على قيادة 12 عرض فني أوركسترالي بمدينة نيويورك.