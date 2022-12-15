حارس المغرب: هدفنا أمم إفريقيا “2023” بعد إنجاز كأس العالم

علق أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى المغرب، على إنجاز أسود الأطلس، في النسخة الحالية من كأس العالم "قطر 2022".

حارس المغرب: هدفنا أمم أفريقيا “2023” بعد إنجاز كأس العالم

وقال التكناوتي، في تصريحات لـ" موقع البطولة المغربي:" نعد الجماهير بالعمل من الآن على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة "2023".

وأضاف:" سنخوض البطولة القارية بهدف واحد غير قابل للقسمة على اثنين، وهو التتويج باللقب، طموحات اللاعبين زادت، بعد ما حدث في مونديال قطر 2022".

وواصل حارس أسود الأطلس:" نستعد جيدًا لمواجهة كرواتيا، لا تنازل عن الميدالية الذهبية وحصد المركز الثالث، هذا أقل شيء يمكن تقديمه للجماهير".

وأكمل:" هم يستحقون التحية والشكر على ما قدموه معنا طول مشوار كأس العالم، وتحملهم العديد من الصعوبات الكبيرة".

وأتم قائلا:" لقد أظهرنا للعالم أجمع مدى التطور الذي وصلت له الكرة المغربية".

كان منتخب المغرب سقط في فخ الهزيمة أمام منتخب فرنسا، بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، على ملعب «البيت»، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم، لينافس على الميدالية البرونزية.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي، مساء السبت المقبل، في تمام الخامسة مساء، على ستاد «خليفة الدولي»، على المركز الثالث والرابع من مونديال "قطر 2022".

ويعد الوصول للمربع الذهبي والتواجد بين الأربعة الكبار، هو أفضل إنجازات منتخب المغرب على مدار مشاركاته السابقة بكأس العالم التي بلغت 6 مرات، ليحقق رقما فريدا وتاريخيا كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة من الحدث العالمي، منذ إنشاء المسابقة عام 1930.

وحقق منتخب المغرب نتائج رائعة خلال مونديال قطر، واعتلى قمة المجموعة السادسة ليتأهل للدور التالي برصيد 7 نقاط، يليه كرواتيا برصيد 5 نقاط، وفاز على بلجيكا في مرحلة المجموعات بهدفين نظيفين.

وفي الأدوار الإقصائية، نجح أسود الأطلس في إقصاء منتخبي إسبانيا والبرتغال على الترتيب من البطولة، لتتوقف مغامرة المغرب أمام فرنسا بالهزيمة بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.