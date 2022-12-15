الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. و«السوقى» يخسر 11.2 مليار جنيه

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات بيع هيستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، مقابل 84.7 مليار جنيه لدى ختام معاملات أمس الأربعاء.

ولعبت عمليات جني الأرباح المركزة دورًا محوريًا في هبوط أسهم السوق، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.54%، بما يعادل 236.73 نقطة خسارة، ليغلق الأسبوع عند مستوى 15141.55 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 65. 0%، بما يعادل 18.68 نقطة خسارة، ليختتم التعاملات عند مستوى 2864.04 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 78. 0 %، بما يعادل 33 نقطة خسارة، لينهي التعاملات عند مستوى 4214.35 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها حوالي 3.57 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 1.77 مليار ورقة مالية، تم من خلال تنفيذ أكثر من 110.8 ألف صفقة بيع وشراء.

تراجعت أسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات الاسبوع عمليات بيع هيستيرية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمار المصرية و الاجنبية اغلبية اسهم السوق المتداولة المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية و الافراد العرب و المصريين خسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11 2 مليار جنيه عمليات جنى الارباح المركزة

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