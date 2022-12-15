ورفع 103 أطنان قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، على مدار اليوم الخميس، بحملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من عموم شوارع الحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

حيث تم جمع ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من شارع محمد علي والممر القديم، وطريق "البلاجات" وساحة الانتظار بنادي الفيروز، حيث تم جمع ورفع القمامة والأتربة منه، وتم جمع ورفع 70 طن قمامة، و30 طن رتش، و3 أطنان مخلفات قص أشجار من عموم مناطق الحي.

كما تم تسليك وتطهير البالوعات بنفق جمال عبد الناصر، استعدادًا لموسم سقوط مياه الأمطار، بجانب رفع المخلفات الناتجة عن التطهير.

- حملة لأعمال النظافة العامة

وفي سياق متصل تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالمدينة برفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة، الطريق الرئيسي، التجمعات السكنية، والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة وذلك باستخدام سيارة المكبس.

كما تم رفع مخلفات القمامة من مرسى غالي، أبوطعيمة، أبوعمر وفارس، التجمعات السكنية بالسلام، النخلة والانتهاء بمقابر السلام.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة، في قرية المحسمة الجديدة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية، المسخوطة، والعبايدة، أما قرية السبع آبار الغربية، فتم رفع مخلفات القمامة من أبوعياد، الجزرين، أبومنصور، وأبوجازية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية برفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي، منطقة العالي، وأبوبخيت، وفي قرية الواصفية، تم رفع مخلفات القمامة من خلال الجمع السكني بتوابع القرية.

وفي قرية أبوصوير البلد، تم رفع مخلفات القمامة من طريق القاهرة الصحراوي، بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات بعزبة راش وحملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية.