الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بتوع الشارع».. تجربة شبابية تنطلق من الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق من الإسماعيلية ، أولي حلقات برنامج " بتوع الشارع" لمجموعة شبابية علي منصات التواصل الاجتماعى لإلقاء الضوء على معدن الشعب المصري الأصيل الذي لم تغيره ظروف أو تحديات.

أنتج مجموعة من المؤثرين فيديوهات قصيرة لكشف معدن المصري الأصيل من خلال برنامج "بتوع الشارع".

 

 

وقال أحمد أبو المجد، مقدم البرنامج، إن السوشيال ميديا أعطت للناس حرية التعبير، لكن أهم ما يعيبها أنها أصبحت تعمم المشكلة، فإذا كان شخص فاسد، أصبح الجميع فاسدين، وهو ما جعله يبدأ التجربة مع أصدقائه لاكتشاف هذه الحقيقة.
 

وأضاف "أبو المجد" أن فكرة البرنامج تعتمد على حيلة مع المارة وبالشارع لرؤية ردود أفعالهم، وهي ما أظهرت مفاجأة كبيرة لسمات المصريين البسطاء، بداية من الأمانة والصدق، موضحًا أن أحد الفيديوهات تعامل مع سيدة تعمل بائعة متجولة.
وأكمل: وضعنا مبلغا من المال داخل محفظة ضمن مبيعات السيدة بزعم أنه يشاهد باقي الأنواع، ثم أخبر السيدة أنه وجد مبلغا كبيرا، لتفاجأ بما حدث وترفض أخد المال لأنه ليس ملكها.
 

وأشار إلى أن من المواقف التي أثرت فيه أيضا قيامه في مرة من المرات بجعل طفل يذهب لأحد الباعة في الوكالة ويطلب منه جاكيت يحميه من البرد، وهو ما فعله صاحب الفرشة دون أي تردد، وعندما ادعي أنه شقيقه وحاول إعطاء البائع قيمة الجاكيت رفض، وأظهر معدنه الأصيل.

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