أحمد عاشور: مصر حريصة على تطبيق ملاحظات العمل الدولية

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على جميع الاتفاقيات الدولية، وتحرص على النظر لملاحظات العمل الدولية بعين الاعتبار، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى.

وشدد "عاشور" على أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة وجادة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن تصديقها على الاتفاقيات التى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتترجم ذلك على أرض الواقع بدعم المرأة والانتصار للعمال.

ولفت عضو مجلس النواب في بيان له، إلى أن مصر لم تهتم فقط بالعمال في الداخل، ولكن كان اهتمامها بهم أيضًا في الخارج، من خلال حمايتهم من الاستغلال أو حرمانهم من حقوقهم، ومثلت لهم الدولة المصرية "الدرع الحامي".

وأشار "عاشور" إلى أن مصر باتت رائدة في مجال المساواة بين الجنسين، ومن ثم ارتفعت مؤخرًا مؤشرات التنمية البشرية.

ويأتي هذه المؤتمر في هذا التوقيت الهام بهدف تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصرى كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وإبراز الوضع الحالى لمعايير العمل الدولية فى مصر، ومناقشة الاتفاقيات التى من الممكن التصديق عليها مستقبلًا.

وكانت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أكدت أن مصر خطت خطوات واسعة فى مجال حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تأتي وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأشارت "نبيه" في كلمتها خلال مؤتمر معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى، أن مصر صدقت على الاتفاقيات التى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمت ترجمتها إلى المشاركة القوية للمرأة فى المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى مصر.