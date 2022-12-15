تقرير بريطاني: معرض مصر في فرنسا ضمن الأفضل عالميًا خلال 2023

سلطت صحيفة "ذا باست" البريطانية، الضوء على المعارض التي ستُقام خلال العام المقبل 2023 في العالم، وعلى رأسها أحد المعارض الفرنسية عن مصر القديمة.

وتابعت أن معارض مصر تتمتع بشعبية كبيرة في العالم، حيث تشهد تدفقًا جماهيريًا كبيرًا خصوصًا تلك المتعلقة بالملك توت عنخ آمون أو رمسيس الثالث.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه كان لمصر القديمة تأثير قوي على العديد من الفنانين منذ العصور القديمة.

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء النحات الفرنسي أوغست رودين (1840-1917)، الذي جمع العديد من القطع الأثرية وأجزاء النحت، بما في ذلك المواد المصرية، ووصف نصب بلزاك التذكاري لعام 1898 بأنه "أبو الهول في فرنسا".

وأضحت أن بعض هذه القطع الأثرية من مجموعة الفنان تُعرض في هذا المعرض الذي يضم أكثر من 400 قطعة تكشف جوانب من علاقة عمله بمصر القديمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر عرض رسومات ومنحوتات رودين، جنبًا إلى جنب مع المواد الأرشيفية والصور الفوتوغرافية التي تلقي الضوء على رؤى القرن التاسع عشر لمصر، وسوق الفن في ذلك الوقت، ودور الفنانين والكتاب والآثار وعلماء المصريات الآخرين في تأجيج اهتمام رودين.