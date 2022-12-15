الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطاني: معرض مصر في فرنسا ضمن الأفضل عالميًا خلال 2023

معرض توت عنخ آمون
معرض توت عنخ آمون

سلطت صحيفة "ذا باست" البريطانية، الضوء على المعارض التي ستُقام خلال العام المقبل 2023 في العالم، وعلى رأسها أحد المعارض الفرنسية عن مصر القديمة.

وتابعت أن معارض مصر تتمتع بشعبية كبيرة في العالم، حيث تشهد تدفقًا جماهيريًا كبيرًا خصوصًا تلك المتعلقة بالملك توت عنخ آمون أو رمسيس الثالث.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه كان لمصر القديمة تأثير قوي على العديد من الفنانين منذ العصور القديمة. 

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء النحات الفرنسي أوغست رودين (1840-1917)، الذي جمع العديد من القطع الأثرية وأجزاء النحت، بما في ذلك المواد المصرية، ووصف نصب بلزاك التذكاري لعام 1898 بأنه "أبو الهول في فرنسا". 

وأضحت أن بعض هذه القطع الأثرية من مجموعة الفنان تُعرض في هذا المعرض الذي يضم أكثر من 400 قطعة تكشف جوانب من علاقة عمله بمصر القديمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر عرض رسومات ومنحوتات رودين، جنبًا إلى جنب مع المواد الأرشيفية والصور الفوتوغرافية التي تلقي الضوء على رؤى القرن التاسع عشر لمصر، وسوق الفن في ذلك الوقت، ودور الفنانين والكتاب والآثار وعلماء المصريات الآخرين في تأجيج اهتمام رودين. 

الفرنسية معارض مصر معرض محمد حمدى زكى العالم توت عنخ آمون فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

شراكة بين «ڤاليو» و«جيديا» لتنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر

مدبولى يشهد حلقة نقاشية حول منهجية المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد

الغيرة تدفع طالبة لنحر شقيقتها وخنق الأخرى فى الهرم

رئيس «الرقابة الإدارية» بالغربية: نبحث شكاوى المواطنين ونتابع ما ينشر بالصحف لدراسته

«تضامن المنوفية» ينظم معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية مجانا بـ4 قرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟