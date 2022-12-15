الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يناقش معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

القاضي يترأس الأجتماع
القاضي يترأس الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال رصف الطرق بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك عقب الانتهاء من إدخال كل المرافق والخدمات وانتهاء أعمال الحفر وتوصيل كابلات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالتوازي مع الالتزام بإنهاء خطة الرصف التابعة للخطة الاستثمارية الموحدة، مكلفًا الهيئة العامة للطرق والكباري بإسراع وتيرة العمل لإنجاز أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي من ديرمواس جنوبًا حتى مدينة أبوقرقاص شمالًا.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات، مهندسي دار الهندسة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع نواب البرلمان وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، لدراسة كل المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

كما وجه "القاضي" بتسريع وتيرة العمل الخاصة بتنفيذ أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإدخال خدمات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة، ولتسهيل عمل القطاعات الأخرى للبدء في توصيل الخدمات تباعًا لكل فئات المواطنين.

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ناقش المحافظ نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

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كما وجه محافظ المنيا الشكر لرؤساء المراكز والقرى للإشراف الميداني على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل كل العقبات والتنسيق الدائم مع الشركات والهيئات القائمة على تنفيذ الأعمال بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.

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الجدير بالذكر أنه يجري تنفيذ 3489 مشروعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة في 192 قرية بإجمالي 757 تابعًا، بالتنسيق بين كل الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات الخدمية.

 

محافظ المنيا الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات القري المستهدفة بالمبادرة اللواء اسامة القاضي

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