محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بطنطا وكفرالزيات فى جولة صباحية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة بمركز ومدينة طنطا، كفرالزيات، صباح اليوم الخميس، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمركزي كفرالزيات وطنطا للاطمئنان على سير العمل بالمواقع وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كل العقبات التي تحول دون نهو المشاريع في الوقت المناسب والمحدد من قبل بدء هذه المشروعات.

بدأت الجولة بتفقد موقع العمل بمشروع إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم، حيث تابع تنفيذ أعمال اللاند سكيب الجاري تنفيذها بموقع المشروع والذي يهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير لخارج المحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ومميزة للشباب.

كما قام محافظ الغربية بتفقد أعمال الرصف بطريق المواشي، الذي يتم رصفه بطول ٣ كيلومترات وعرض ٨ مترات، ليكون بديلًا سريعًا للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة يغني المركبات عن السير داخل المدينة ما سيحقق سيولة مرورية وتوفيرًا للوقت.

واستمرت جولة محافظ الغربية بتفقد الأعمال بطريق المعامل بميت حبيش البحرية والذي يعد محورًا مروريًا هامًا جديدًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيه.

واستكمل رحمي جولته في كفرالزيات، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بحديقة محطة سعفان بمدخل مدينة كفرالزيات من جهة الطريق السريع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، قبل كوبري الدلجمون على مساحة 400 متر، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة الحيار بقرية أبيار.

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