الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ أمراض جلدية لـ«القاهرة الإخبارية»: استخدام مستحضرات التجميل غير مضر في هذه الحالة

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

أكد الدكتور حامد عبدالله، أستاذ الأمراض الجلدية، أن مستحضرات التجميل في الأساس غير مضرة بصحة البشرة، في حال تم استخدامها الاستخدام الصحيح تحت إشراف طبي.

وقال "عبد الله"، خلال مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مشكلة مستحضرات التجميل، تكمن في شراء مستحضرات مجهولة المصدر سواء من أماكن غير معروفة، أو شراءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة.

وأضاف، أنه في حالة الشراء الإلكتروني، لا يكون هناك مسؤولية عن تسويق المستحضرات، ولا يوجد إشراف أو خلفية طبية، بالإضافة لكونها مجهولة التركيب بخلاف أن المصانع المنتجة للمنتج أو المستحضر غير معروفة، مما يؤثر سلبًا على بشرة السيدات.

وتابع:" اعتماد السيدة أو الفتاة على هذه المنتجات من خلال النت، دفع الكثير للعمل بهذا المجال دون علم، مضيفًا: "بقى في ناس ملهاش علاقة بالطب تبدأ كلمتها بـ (أنا مش دكتورة بس خبيرة بشرة أو شعر) وتبدأ تقدم نصائح وتبيع منتجاتها من خلال منصاتها الإلكترونية للسيدات".

 

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