الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار ورصد محتكرى السلع فى ملوى

القاضي في جولة بمركز
القاضي في جولة بمركز ملوي

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمركز ملوي، في إطار مواصلة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كل القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكل فئات المواطنين.

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رافق المحافظ اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومباحث التموين.

بدأت جولة المحافظ بمتابعة عدد من المحال التجارية والبقالة، بقرية المحرص، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بغلق أحد المحال بالقرية، وفحص رخصه، وذلك لبيعه بأزيد من الأسعار.

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كما شملت الجولة المرور على عدد من المحال التجارية، والبقالة، والمخابز البلدية والسياحية، ومحال الجزارة، بشوارع (الجلاء، والعرفاني، والمجيدي، وإبراهيم الخليلي) بمدينة ملوي، حيث وجه المحافظ بتحرير عدد من المحاضر لمحال جزارة ومخابز بلدية وأخرى سياحية، وذلك لعدم وجود شهادات صحية وانتهاء بعض الشهادات الصحية، وعدم وجود تراخيص، كما وجه المحافظ بتحرير محضر غلق لبقالة تموينية "جمعيتي"، لبيعه بأزيد من السعر للمقررات التموينية، وعدم وجود فواتير للسلع الحرة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بأحد الفرق الطبية المتنقلة، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث استمع إلى آلية عملهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء عملهم، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

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كما تفقد المحافظ أعمال شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بشارع الجلاء، تمهيدًا لأعمال الرصف، والتي تنفذ طبقًا لتوجيهات المحافظ بضرورة عمل المحاضر الانضمامية، مع كل الجهات قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك حفاظًا على المال العام، وعدم إلحاق ضرر أو تكسير بالشوارع مرة أخرى عقب الانتهاء من رصفها.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف المنتهية بشارع إبراهيم الخليلي، حيث التقي المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع لآرائهم حول أعمال الرصف، حيث عبَّر المواطنون عن سعادتهم بأعمال رصف الطريق والطرق الجانبية والتي لم يتم رصفها منذ أكثر من 20 عامًا.

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محافظ المنيا حملة مكبرة لضبط الأسعار مركز ملوي تحرير محاضر لمحلات تجارية وجزارة ومخابز سياحية اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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