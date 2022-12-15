اليوم.. أول أيام تساعية عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول أول أيام تساعية عيد الميلاد المجيد.

وقالت الكنيسة في صلوات أول أيام هذه التساعية: يا بهيَّاً في الحسن أفضل من بني البشر، يا من ارتضيت، بمحبتكَ لنا، أنْ تصيرَ إنساناً لتظهرَ لنا جمالَ لاهوتكَ الخفي بحسنِ الهيئةِ الظاهرةِ في الجسدِ الَّذي أخذتهُ منْ مريمَ البتول، وبهذا اجتذبتَ النَّاسَ إلى محبَّتكَ الإلهية، يا حبيبَ الآبِ وسرورَ قلبهِ الوحيدِ، نسألكَ بحقِ ميلادكَ الطاهرِ وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكِ أنْ تضرمَ محبَّتكَ في قلوبنا وتنيرَ عقولنا بأشعَّةِ نعمتكَ السماوية، لكي نحبَّكَ منْ كلِّ القلبِ والنيَّةِ، ونحبَّ الكلَّ فيك ومنْ أجلكَ، يا منْ أنتَ وحدكَ تستحقُ محبَّةَ كلِّ القلوب، آمين.

بينما جاءت العظة الاحتفالية كالاتي: "أُمكُثْ مَعَنا، فقد حانَ المَساءُ ومالَ النَّهار". هذه هي الدعوة التي وجّهها تلميذًا عِمّاوس للربّ يسوع المسيح مساء يوم القيامة، فقد كان الحزن يعصر قلبيهما، ولم يفهما أنّ المسافر الغريب هو الربّ يسوع المسيح القائم من الموت.

ومع ذلك، فقد كان قلبهما "متّقدًا في داخلهما" حينما كان يفسّر لهما الكتب، واستطاع نورُ الكلمة أن يليّن قساوة القلب، فانفتح قلبهما وانفتحت "أعينهما".

ففي ظلام المساء وظلمة قلبهما، كان المسافر بمثابة قبس نور أحيا فيهما الرجاء والرغبة في النور الكامل. “فألَحَّا علَيه قالا: أُمكُثْ مَعَنا” فقَبِلَ بعد قليل سيختفي وجه الربّ يسوع، لكنّه سيبقى تحت شكل الخبز المكسور الذي انفتحت أعينهما أمامه.

صورة تلميذيّ عماوس تساعدنا في هذا المسار الّذي تركّز فيه الكنيسة على سرّ الإفخارستيا. فالمسافر الإلهي يرافقنا في طرق حياتنا المليئة بالأحزان والقلق وجميع أنواع الإحباطات، ويفسّر لنا الكتب في ضوء سرّ الله.

وعندما يكتمل اللقاء، يتبع نورَ الكلمة النورُ المنبثق من "خبز الحياة"، الذي يحقّق الربّ يسوع المسيح من خلاله وعدَه بأن يبقى معنا "طَوالَ الأَيَّامِ إِلى نِهايةِ العالَم".