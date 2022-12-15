الكنيسة اللاتينية: الله يهدف لخلاص البشر وليس إدانتهم

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الخميس الثالث من زمن المجيء.

واحتفالًا بهذه المناسبة ألقى رعاة الكنائس اللاتينية في مصر عظة جاءت كالآتي: لنوقّر رحمة الربّ الذي جاء لكي يخلّص، وليس ليدين العالم.

فيما كان يوحنّا، سابق المعلّم، ما يزال يجهل هذا السرّ، وعندما عرف أنّ يسوع هو الربّ، راح يصرخ أمام الذين جاؤوا يتعمّدون: "يا أولاد الأفاعي"، لماذا تنظرون إليّ بهذا الإلحاح؟ أنا لست المسيح.

أنا الخادم ولستُ المعلّم. أنا رجل عادي ولستُ الملك. أنا الحمل ولستُ الراعي أنا إنسان ولستُ المسيح أنا شفيتُ عقم أمّي بمجيئي إلى العالم، ولكنّني لم أجعل عذريّتها خصبة؛ رُفِعتُ من الأسفل ولم أنزل من الأعالي.

عُقِد لِسَان أبي بسببي، ولم أنشر النعمة الإلهيّة أنا حقير وصغير؛ ولكن من بعدي، يأتي ذاك الذي هو قبلي.

هو يأتي من بعدي في الزمن؛ ولكن من قبل، كان في النور الإلهيّ الذي لا يمكن الوصول إليه ولا وصفه، "وأمّا الآتي بَعدِي فهو أقْوى مِنّي، مَن لَستُ أهْلاً لأن أخلَعَ نَعلَيْه إنَّه سيُعَمِّدُكم في الرُّوحِ القُدُسِ والنار"، أنا مرؤوس؛ أمّا هو، فإنّه حرّ، أنا رهن للخطيئة؛ أمّا هو، فإنّه يقضي على الخطيئة أنا أعلّم الشريعة؛ أمّا هو، فإنّه يحمل نور النعمة.

أنا أبشّر كعبد؛ أمّا هو، فإنّه يشرّع كمعلّم أنا أنام على الأرض؛ أمّا هو، فإنّه ينام في السّماوات أنا أمنح معموديّة التوبة؛ أمّا هو، فإنّه يعطي نعمة التبنّي "هو يُعَمِّدُكُم بالرُّوحِ القُدُسِ والنَّارِ" لماذا توقّرونني؟ أنا لست المسيح.