الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر البحر الأحمر

جريدة الدستور

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، ووردت معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة في نطاق الأسطول الجنوبي.

وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على 113 لفافة من المواد المخدرة، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

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