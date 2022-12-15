الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لعودة «ستار أكاديمي» لاكتشاف المواهب

ستار اكاديمي
ستار اكاديمي

 

ينتظر عشاق برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار اكاديمي"، عودته مرة أخرى بعد توقف دام ست سنوات، منذ آخر مواسمه فى 2016 وحصد اللقب اللبناني مروان يوسف، الا أن البرنامج الذي قلت شعبيته وقتها لم يدم طويلا في تحضيرات موسمه الـ 11 ليتوقف قبل انطلاقه .

مؤخرًا، أعلن القائمون على البرنامج اللبناني، نيتهم عودته ليتم فتح باب الاشتراك في موسمه الجديد، بشكل جديد وتفاصيل حوارية وبأيقاعات مختلفة تمامًا .

البرنامج الذي ينتمي لتلفزيون الواقع عبر تجارب حياتية طوال ساعات اليوم للمشتركين، سيستضيف عددا كبيرا من مطربى العالم العربي، إضافة لنجوم المواسم السابقة خلال أيام المعايشة التي يظهر فيها المشاركين .

فكرة البرنامج

تقوم فكرته على تقديم مواهب غنائية، يكون المشتركون طلاباً، يؤدون تمارين ويتلقون حصصاً يومياً، تنمّي قدراتهم الفنية بطريقة تلفزيون الواقع. تُبث حياة الطلاب في مكان واحد لمدة 15 أسبوعاً، تقام لهم حفلة غنائية استعراضية (برايم) كل أسبوع، يفوز صاحب أعلى نسبة تصويت باللقب والجائزة.

لجان التحكيم 

"ستار أكاديمي" يعد من أشهر وأضخم برامج اكتشاف المواهب، فعلى مدار 11 موسم ضمت لجنة التحكيم كبار النجوم في الوطن العربي أبرزهم: أمير طعيمة، إلياس رحباني، وديع أبي رعد، ميشيل فاضل، ومن المتوقع دخول بعض الاسماء في النسخة الجديدة .

أبطال النسخ السابقة 

 محمد عطية "مصر"

هشام عبد الرحمن "السعودية"

جوزيف عطية " لبنان"

شذى حسون "العراق"

نادر قيراط "تونس"

عبد العزيز عبد الرحمن " السعودية"

ناصيف الزيتون "سوريا"

نسمة محجوب "مصر"

محمود محي "مصر"

محمد شاهين "مصر"

مروان يوسف " لبنان".

 

البر التى اكتشاف المواهب اللبناني مروان المع المواسم المواهب الغنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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